CdM 2026, EdF : Mbappé seul au monde dans les capitaines des Bleus

Kylian Mbappé a encore marqué l’histoire de l’équipe de France en devenant le premier capitaine des Bleus à inscrire un doublé en Coupe du Monde. Une performance qui confirme son rôle central dans le succès français face au Sénégal (3-1) lors de l’entrée en lice du Mondial 2026.

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Déjà auteur d’un premier but en seconde période, l’attaquant tricolore a récidivé en fin de match avec une réalisation spectaculaire, scellant définitivement la victoire des Bleus et confirmant son statut de leader offensif et de recordman historique du but en sélection.