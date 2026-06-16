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CdM 2026, EdF : Mbappé seul au monde dans les capitaines des Bleus

Par Valentin Feuillette
Kylian Mbappé avec les Bleus contre le Sénégal @Maxppp
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Kylian Mbappé a encore marqué l’histoire de l’équipe de France en devenant le premier capitaine des Bleus à inscrire un doublé en Coupe du Monde. Une performance qui confirme son rôle central dans le succès français face au Sénégal (3-1) lors de l’entrée en lice du Mondial 2026.

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Déjà auteur d’un premier but en seconde période, l’attaquant tricolore a récidivé en fin de match avec une réalisation spectaculaire, scellant définitivement la victoire des Bleus et confirmant son statut de leader offensif et de recordman historique du but en sélection.

Pub. le - MAJ le
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