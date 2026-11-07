Premier League : Man City sombre à Nottingham Forest

C’est une véritable sensation au City Ground ! Nottingham Forest a fait tomber Manchester City, au terme d’une rencontre parfaitement maîtrisée. Les hommes d’Enzo Maresca ont été surpris dès les premières minutes par Jair Cunha (1-0, 6e), avant que Liam Delap ne double la mise dans la foulée (2-0, 19e). Malgré une réduction du score de Rayan Cherki, auteur d’une superbe demi-volée après la pause (2-1, 52e), les Citizens ont fini par céder une troisième fois sur un contre conclu par Delap, auteur d’un doublé après une superbe frappe en lucarne droite, poteau rentrant (3-1, 73e).

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Une victoire retentissante pour Forest, qui a parfaitement résisté à la domination mancunienne en seconde période. Cette troisième défaite consécutive en Premier League représente un sérieux coup d’arrêt pour Manchester City, qui risque de perdre sa deuxième place à l’issue de cette 10e journée, avant la trêve internationale. À l’inverse, Nottingham Forest réalise une excellente opération dans la course au maintien. Grâce à cet exploit face à l’un des cadors du championnat, les hommes d’Oliver Glasner sortent provisoirement de la zone rouge et remontent à la 16e place.