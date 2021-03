PSG : les très hautes ambitions du nouveau venu Édouard Michut

La suite après cette publicité

Le Paris SG s'est offert un succès tranquille à Dijon samedi (0-4, 27e journée de Ligue 1). Un déplacement victorieux auquel a participé Édouard Michut (17 ans), entré en jeu à la 88e minute en lieu et place de Danilo Pereira, blessé. S'il n'a pas touché le ballon, le jeune homme était très ému au coup de sifflet final, comme il l'a confié à PSG TV.

«Ça fait vraiment plaisir, je suis entré à la fin du match et j'espère que par la suite ça arrivera encore de nouveau, et de nouveau… Et ça viendra par le travail. C'est clair que j'ai senti une progression, les entraînements sont plus intenses, tout est plus rapide, je m'entraîne avec des joueurs de très haut niveau donc forcément en quelques mois on peut progresser rapidement», a-t-il lâché, fier d'avoir pu partager le terrain avec Kylian Mbappé qui l'a chaleureusement salué.

«Il sait ce qu'il veut»

Son représentant Philippe Lamboley est sur la même longueur d'onde. « Il était très content. Il l’a vécu comme un symbole. Il était resté quelques fois en tribune après avoir été convoqué dans le groupe, puis sur le banc comme à Barcelone (le 16 février, 4-1, 8e de finale aller de la Ligue des Champions). Il n’a pas envie de s’arrêter à une entrée en jeu. Maintenant, il veut jouer au PSG en équipe première. Il sait ce qu’il veut et s’en donne les moyens. », a-t-il lancé à L'Équipe.

Courtisé par le FC Barcelone, la Juventus ou Manchester City, le joueur de poche, que l'on compare volontiers à Marco Verratti en interne, a paraphé son premier contrat professionnel l'été dernier, s'engageant avec le club de la capitale jusqu'en juin 2023. Son talent a déjà tapé dans l'œil de Mauricio Pochettino, régulièrement privé de ses cadres, pour blessures ou Covid-19, depuis son arrivée. «Les jeunes comme Édouard montrent une très bonne attitude, on est content d'eux. (...) Il a la qualité nécessaire, c'est pour ça qu'il est au PSG», expliquait l'Argentin au sortir de la rencontre. Le début d'une belle histoire peut-être.