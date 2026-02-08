Menu Rechercher
Commenter 22
Ligue 1

L1 : les nommés pour le titre de joueur des mois de décembre - janvier

Par Jordan Pardon
1 min.
Endrick avec l'OL @Maxppp

L’UNFP a dévoilé ce dimanche le nom des trois nommés pour le titre de joueur des mois de décembre - janvier. Sans surprise, la recrue lyonnaise Endrick fait partie des candidats. L’international brésilien aux 14 sélections a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive sur ses 4 premiers matchs de L1. Metz, contre qui il a inscrit un triplé, en avait fait les frais fin janvier.

La suite après cette publicité
UNFP
La bataille des Olympiques fait rage sur le podium... et aux Trophées UNFP du Joueur du Mois ⚔️

Endrick 🔴🔵
Mason Greenwood 🔵⚪️
Pavel Šulc 🔴🔵

Sont nommés pour la distinction des mois de décembre et de janvier 🏆

Votez pour votre favori sur : 🗳️

#TropheesUNFP
Voir sur X

Son coéquipier, le surprenant Pavel Sulc, fait lui aussi partie des nommés. Le Tchèque a déjà marqué 10 buts en L1, dont 4 sur la période de décembre - janvier. Enfin, Mason Greenwood, lauréat au mois d’octobre, est également nommé. L’Anglais a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Mason Greenwood
Pavel Šulc
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Mason Greenwood Mason Greenwood
Pavel Šulc Pavel Šulc
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier