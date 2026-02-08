L1 : les nommés pour le titre de joueur des mois de décembre - janvier

L’UNFP a dévoilé ce dimanche le nom des trois nommés pour le titre de joueur des mois de décembre - janvier. Sans surprise, la recrue lyonnaise Endrick fait partie des candidats. L’international brésilien aux 14 sélections a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive sur ses 4 premiers matchs de L1. Metz, contre qui il a inscrit un triplé, en avait fait les frais fin janvier.

La suite après cette publicité

Son coéquipier, le surprenant Pavel Sulc, fait lui aussi partie des nommés. Le Tchèque a déjà marqué 10 buts en L1, dont 4 sur la période de décembre - janvier. Enfin, Mason Greenwood, lauréat au mois d’octobre, est également nommé. L’Anglais a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive.