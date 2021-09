PSG : Mauricio Pochettino juge l'apport de Sergio Ramos

L'arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain avait tout pour ressembler à un gros coup lors de ce mercato estival. Recruté libre, l'ancien Madrilène suscitait les plus belles attentes du côté des supporters parisiens. Oui mais voilà, depuis le 8 juillet dernier, Ramos n’a toujours pas disputé le moindre match officiel. La raison ? Son état de forme physique et ça commence à faire long... Alors que ses premiers pas sous le maillot parisien étaient annoncés après la trêve internationale, le défenseur espagnol, gêné par une blessure au mollet, n'est toujours pas disponible et les interrogations sur son cas se posent de plus en plus.

Pourtant, dans un entretien accordé à l'UEFA, son entraîneur Mauricio Pochettino, qui n'est pas revenu sur l'état de santé de son défenseur, s'est montré rassurant quant à l'apport de l'international espagnol (180 sélections, 23 buts) pour le club de la capitale : «Sergio est aussi un joueur dont nous pensons qu'il peut, si on lui en donne la chance, transmettre son expérience, sa compétitivité. C'est un joueur qui a aussi tout gagné, tout comme Leo. C'est bien de l'avoir au club pour tout ce qu'il peut partager avec ses coéquipiers : toute cette expérience qu'il a acquise au Real Madrid.» Un constat implacable, encore faut il que le principal intéressé puisse être à nouveau en état de performer sous ses nouvelles couleurs...