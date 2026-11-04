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Accord de principe entre le Real Madrid et JJ Gabriel

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
JJ Gabriel @Maxppp

Il y a deux jours, nous vous relayions le choix de JJ Gabriel, le jeune attaquant de 16 ans qui affole le marché des transferts depuis plusieurs semaines. C’est le Real Madrid qui a décroché l’accord du joueur, promis à un grand avenir. Selon les informations de Sky Germany, un accord verbal de principe a même été conclu entre la Casa Blanca et JJ Gabriel.

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Cela ne met pas encore un terme définitif au dossier, puisque rien n’a encore été signé. Suivi par le Bayern Munich, le FC Barcelone et le PSG, JJ Gabriel avait le choix pour signer son premier contrat professionnel, alors qu’il a vite choisi de ne pas s’engager avec son club formateur de Manchester United, malgré les promesses fournies par Michael Carrick, à l’avenir incertain. Le transfert de l’Anglais pourrait intervenir lors du mercato estival 2027.

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