Le PSG de Luis Enrique a encore choqué la planète football !

Le PSG a séduit, le PSG a souffert mais le PSG a surtout remporté (1-0) la première manche de sa demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Portés par une réalisation d’Ousmane Dembélé (4e) et un collectif soudé tout au long de la rencontre, les hommes de Luis Enrique devront désormais terminer le travail, mercredi prochain, face à leur public. En attendant, la planète football n’a, elle, pas manqué de saluer la nouvelle performance majuscule réalisée par les Rouge et Bleu du côté de l’Emirates Stadium. «J’ai bien aimé la performance des Parisiens. Ils ont su s’adapter, faire le dos rond. Ils partent d’Arsenal avec un résultat positif et ils ont enfin battu cette équipe», commentait, en ce sens, Samir Nasri sur Canal +.

Donnarumma et Dembélé mis à l’honneur

Plus que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et les nombreux observateurs français charmés par la prestation du club de la capitale, c’est finalement toute l’Europe qui s’incline, aujourd’hui, devant la force dégagée par les coéquipiers d’Ousmane Dembélé. Interrogé sur le plateau de Sky Italia, l’ancien joueur de la Juventus Turin, Alessandro Del Piero, louait à ce titre le nouveau visage des Franciliens. «Luis Enrique a donné une âme à certains joueurs du PSG. Comme Dembélé. Tu le vois courir partout, faire l’effort pour un repli défensif. Tu vois qu’il y a une union entre tous les joueurs, tout le monde joue pour le monde. Tu as envie de gagner pour tes coéquipiers !»

Des mots forts allant dans le sens de ceux tenus par Fabio Capello : «le PSG m’a impressionné, notamment pour la fraîcheur physique et la façon de presser». Légende de l’AC Milan, Alessandro Costacurta y allait lui aussi de son analyse : «généralement, les équipes qui arrivent en Angleterre souffrent dans le premier quart d’heure. Eux, ils ont rapidement mené face à Liverpool et Arsenal». Enfin, la presse transalpine, à l’instar de la Gazzetta dello Sport, choisissait elle de mettre en avant le nouveau récital de Gianluigi Donnarumma. Un ton dithyrambique également partagé par les différents quotidiens espagnols.

La presse anglaise reconnaît la supériorité parisienne

«L’équipe parisienne, emmenée par Lucho qui a remporté la bataille tactique face à Mikel Arteta, a montré qu’elle était une grande équipe, plus que capable de remporter cette Ligue des Champions», affirmait dans cette optique Mundo Deportivo. Dans le même temps, AS n’hésitait pas à qualifier le PSG d’«imbattable», alors que Sport et Marca préféraient s’attarder sur le cas Ousmane Dembélé, buteur avant de céder sa place à Bradley Barcola sur blessure. Félicité en France, applaudi en Italie, loué en Espagne, le PSG a enfin logiquement bluffé l’ensemble des médias britanniques… «Le PSG était de loin supérieur, pour moi, dans ce match», affirmait notamment Thierry Henry au micro d’Amazon Prime. Et que dire de l’analyse rendu par le Daily Mail, totalement fasciné par la mentalité des Rouge et Bleu et le niveau global affiché.

«Le stade était un chaudron comme il l’a rarement été auparavant, mais, au milieu de celui-ci, dans l’éblouissement impitoyable des projecteurs, l’équipe à domicile a été surclassée par le Paris Saint-Germain. L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, est en train d’apporter un coup de massue au football anglais alors que son équipe continue d’avancer. Il a déjà éliminé Liverpool et Aston Villa et maintenant il a Arsenal dans les cordes. Ce n’était pas le PSG qui avait vacillé lors du match retour de son quart de finale contre Villa plus tôt ce mois-ci. C’était le PSG qui avait battu Liverpool à l’extérieur lors du tour précédent. C’était le PSG qui, inspiré par Khvicha Kvaratskhelia, Dembélé et l’excellence implacable de Vitinha au cœur du milieu de terrain, ressemble à la meilleure équipe d’Europe. C’était une équipe qui semblait croire qu’elle était prête à soulever le trophée de la Ligue des champions pour la première fois».

«Une excellente équipe du PSG, qui était disciplinée défensivement et toujours une menace en attaque», surenchérissait enfin The Athletic avant de consacrer le numéro 10 parisien et d’envoyer une pique… à un certain Kylian Mbappé. «Il est facile de dire que Dembélé était partout. En fait, il était au bon endroit au bon moment à maintes reprises, qu’il s’agisse de sprinter sur une belle passe de Neves, ou de savoir quand retenir sa course pour recevoir un ballon de Kvaratskhelia, ce qui met en évidence son intelligence en tant que footballeur. Si on veut comparer, marquer Kylian Mbappé en quart de finale était beaucoup plus simple pour Arsenal». Impressionnant, le PSG va désormais devoir confirmer cette courte victoire, mercredi prochain, au Parc des Princes. La planète football n’attend que ça…