Serie A : Marco Zaffaroni va épauler Salvatore Bocchetti au Hellas Vérone

Quelques mois après la nomination de Salvatore Bocchetti à la tête du Hellas Vérone, Marco Zaffaroni a officiellement été nommé nouvel entraîneur. Pour être plus précis et juste, il sera chargé d'épauler Bocchetti qui n'a pas de licence Uefa Pro. La situation avait précédemment été régularisée par le club en confiant la tâche à Dritan Dervishi, collaborateur et recruteur des Gialloblu ces dernières années. Une décision qui a suscité la perplexité de l'association des entraîneurs du Calcio (AIAC Nazionale). La saison dernière, Zaffaroni était à Cosenza, qui l'a limogé après seize journées. Plusieurs noms circulaient, notamment Aurelio Andreazzoli, Davide Ballardini ou Massimo Ficcadenti, pour prendre la succession mais Hellas continue donc avec un duo d'entraîneurs malgré six défaites de suite et la dernière place du classement avec 5 points

«Hellas Verona FC annonce qu'il a confié aujourd'hui la direction technique de l'équipe première à l'entraîneur Marco Zaffaroni, né à Milan le 20 janvier 1969. Zaffaroni sera épaulé par l'entraîneur Salvatore Bocchetti. Le collaborateur technique sera Luigi Pagliuca. Les entraîneurs sportifs seront Marcello Iaia et Riccardo Ragnacci. L'entraîneur des gardiens sera Massimo Cataldi. L'analyste du match sera Guido Didona», peut-on lire dans le communiqué officiel publié sur le site du club.