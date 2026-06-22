Bayern Munich : Konrad Laimer en passe de prolonger

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Bayern Munich, Konrad Laimer devrait, sauf retournement de situation, poursuivre son aventure en Bavière. Selon les dernières informations de la presse allemande, le latéral droit de 29 ans est en passe de prolonger son contrat avec les champions de Bundesliga en titre.

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D’après Kicker, il ne resterait, à l’heure où nous écrivons ces lignes, que quelques détails à régler. Passé par Leipzig, l’homme aux 3 buts et 13 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues la saison dernière va donc rempiler avec la formation munichoise.