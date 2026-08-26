OL-Fenerbahçe : Matteo Guendouzi a fait des doigts d’honneur aux supporters lyonnais durant l’échauffement

Le barrage retour de Ligue des Champions entre l’OL et Fenerbahçe se déroule ce mercredi soir au Groupama Stadium, après le nul obtenu par les Lyonnais à Istanbul (1-1). Dans une rencontre classée à hauts risques, les retrouvailles entre Mattéo Guendouzi et le public lyonnais étaient forcément très attendues. L’ancien milieu de l’OM, désormais sous les couleurs du club turc, a d’ailleurs été accueilli sous les sifflets des supporters de l’OL pendant l’échauffement.

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Les retrouvailles tendues entre Mattéo Guendouzi et les supporters lyonnais pendant l'échauffement de Fenerbahçe 😳 #OLFEN | #UCL pic.twitter.com/OKlfwb77B9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 26, 2026

La tension est rapidement montée d’un cran avant même le coup d’envoi. Comme on peut le voir sur les images relayées par Canal+, Guendouzi a adressé plusieurs doigts d’honneur en direction des tribunes lyonnaises, provoquant évidemment de vives réactions dans le Groupama Stadium. Une séquence qui risque de donner encore davantage de saveur à cette soirée européenne déjà particulièrement électrique.