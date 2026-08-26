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Ligue des Champions

OL-Fenerbahçe : Matteo Guendouzi a fait des doigts d’honneur aux supporters lyonnais durant l’échauffement

Par Allan Brevi
1 min.
Guendouzi avec le Fener @Maxppp
Lyon 1-2 Fenerbahce

Le barrage retour de Ligue des Champions entre l’OL et Fenerbahçe se déroule ce mercredi soir au Groupama Stadium, après le nul obtenu par les Lyonnais à Istanbul (1-1). Dans une rencontre classée à hauts risques, les retrouvailles entre Mattéo Guendouzi et le public lyonnais étaient forcément très attendues. L’ancien milieu de l’OM, désormais sous les couleurs du club turc, a d’ailleurs été accueilli sous les sifflets des supporters de l’OL pendant l’échauffement.

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La tension est rapidement montée d’un cran avant même le coup d’envoi. Comme on peut le voir sur les images relayées par Canal+, Guendouzi a adressé plusieurs doigts d’honneur en direction des tribunes lyonnaises, provoquant évidemment de vives réactions dans le Groupama Stadium. Une séquence qui risque de donner encore davantage de saveur à cette soirée européenne déjà particulièrement électrique.

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