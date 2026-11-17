La candidature de Philippe Diallo à la présidence de la FIFA reçoit déjà le soutien de plusieurs anciennes figures du football français. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a clairement affiché son souhait de voir le patron de la FFF faire tomber Gianni Infantino lors du scrutin prévu en mars prochain. « Moi, je le souhaite pour nous les amoureux du foot. Qu’il y aille et que l’autre tombe. C’est ce qu’il faut espérer », a lancé l’ancien international français, qui espère donc un changement à la tête de l’instance mondiale. De son côté, Emmanuel Petit s’est montré beaucoup plus prudent sur les perspectives de changement, tout en souhaitant bonne chance au dirigeant français. «Je lui souhaite bonne chance dans ce panier de crabes. Mais je ne suis ni utopiste ni naïf. Tu as beau remplacer la tête du serpent, il bouge de la même manière. Ça fait des décennies que tous les présidents de la Fifa ont été dans des affaires de corruption avérés. Ils ont été virés et derrière, ça s’est reproduit en permanence».

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Que pensez-vous de la possible candidature de Philippe Diallo à la FIFA ? OUI : il a le soutien de l'UEFA et peut faire consensus NON : il a trop peu d'expérience à l'international Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Je ne dis pas que si Diallo est élu, ça va se reproduire, mais toutes les fédérations qui supportent ce système-là, qui étaient derrière Infantino pour vendre 30% de la Fifa pour récolter des millions et être davantage riches, ont un pouvoir décisionnaire. Et ils n’ont pas l’intention de changer un système qui est extrêmement opaque. » L’ancien champion du monde 1998 a également réclamé une place plus importante pour les joueurs dans les instances. « Moi, je ne comprends pas que les joueurs ne puissent toujours pas voter lors des élections, que ce soit en France, à l’UEFA ou à la Fifa. Que ceux qui font le football n’aient pas leur mot à dire lors des élections. Ce que je trouve aussi scandaleux, c’est que nos chers politiques qui ont un moyen de pression colossal sur les associations sportives, se taisent en permanence. Parce que c’est le même système en politique. C’est cloisonné, entre-soi. On se refile les trucs à droite, à gauche et on s’en fiche de ce que pensent les gens». La bataille fera rage.