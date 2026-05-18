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CdM 2026 : le Cap-Vert dévoile sa liste historique

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Egypte et Cap Vert à la lutte @Maxppp

Ce lundi, le Cap-Vert a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde. Pour ce Mondial historique pour les Cap-Verdiens, Bubista a sélectionné des joueurs habitués à jouer ensemble avec des cadres habituels comme Logan Costa en défense ou Ryan Mendes en attaque, confirmant les ambitions des Requins Bleus pour cette échéance.

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Pour rappel, le Cap-Vert affrontera successivement l’Espagne le 15 juin, l’Uruguay le 22 juin, et enfin l’Arabie Saoudite le 27 juin. Ce calendrier particulièrement exigeant laisse peu d’espoirs aux coéquipiers de Nuno Da Costa mais qui pourraient réaliser l’un des plus grands exploits de l’histoire de leur sélection.

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