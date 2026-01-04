Lille : Bruno Genesio a boycotté la conférence de presse d’après-match

La soirée du LOSC a surtout mis en lumière le malaise vécu par Bruno Genesio. L’entraîneur lillois a très mal digéré l’expulsion d’Alexsandro intervenue dès la 13e minute, au point d’être retenu par ses propres joueurs à la mi-temps pour éviter un débordement. Visiblement touché par la décision arbitrale, le technicien nordiste a laissé transparaître une tension rarement observée depuis son arrivée.

Ce craquage s’est prolongé après le coup de sifflet final, puisque Genesio n’a même pas pris la parole devant les médias, laissant le club gérer seul la communication. Une attitude révélatrice de son exaspération, mais aussi de la pression qui entoure un entraîneur engagé dans une lutte intense pour les places européennes. Malgré une équipe restée compétitive à 10 contre 11 et toujours solidement installée dans le top 4, la frustration accumulée a fini par submerger son coach, dont le silence en dit long sur le ressentiment laissé par cette rencontre.