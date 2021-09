Bayern Munich : Kingsley Coman de retour à l'entraînement

Après avoir subi une opération au cœur en raison d'une arythmie cardiaque, l'ailier français du Bayern Munich Kingsley Coman a fait son retour à l'entraînement collectif ce lundi, à deux jours de la réception du Dynamo Kiev dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

L'international aux 34 sélections (5 buts) était indisponible entre 10 jours et deux semaines et n'a disputé que 4 rencontres avec le club bavarois. Une blessure au mollet l'avait également empêché d'affronter Cologne fin août. Pour le moment, il n'a aucune titularisation en match officiel sous Julian Nagelsmann, qui a dû le ménager avec tous ses pépins physiques.

ℹ️ Kingsley #Coman konnte am Montag wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Der 25-jährige Offensivspieler hatte sich vor elf Tagen einem kleinen operativen Eingriff am Herzen unterzogen und musste in der Folge kürzertreten. 👇#MiaSanMia