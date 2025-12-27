La valeur marchande des recrues du PSG a explosé !

En soulevant la première Coupe Intercontinentale de son histoire après son succès face à Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b.), le Paris Saint-Germain a bouclé une année 2025 légendaire. On peut même affirmer sans trop se tromper que le club de la capitale vient de vivre la plus grande année de toute son histoire en remportant pas moins de six trophées (Ligue 1, Ligue des Champions, Trophée des Champions, Supercoupe d’Europe, Coupe de France et Coupe Intercontinentale). Un sextuplé exceptionnel qui aurait même pu se transformer en septuplé si les hommes de Luis Enrique n’avaient pas flanché face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des Clubs. Face à ce constat, il convient forcément de féliciter le staff technique et les dirigeants parisiens, car plusieurs choix se sont avérés payants.

Et pour une fois, le PSG peut se féliciter de voir plusieurs recrues faire grimper en flèche leur valeur marchande. Il n’est pas arrivé sous l’ère Luis Enrique, mais Vitinha (25 ans) en est le parfait exemple. Arrivé dans la capitale en 2022 contre 40 M€, le Portugais est aujourd’hui évalué à 110 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. En trois ans, sa cote a donc pris 70 M€. Ce qui est assez rare quand on parle des recrues du PSG sous QSI. L’ancien pensionnaire de Porto est même considéré comme le joueur de Ligue 1 possédant la plus grosse valeur marchande du championnat. Mais il n’est pas le seul. Arraché à Benfica la saison dernière pour près de 70 M€, João Neves (21 ans) est, lui aussi, estimé à 110 M€. En une saison et demie, sa valeur marchande a donc déjà augmenté de 40 M€. Toujours chez les Portugais, Nuno Mendes (23 ans) est devenu l’un des meilleurs latéraux gauches du monde et son prix de départ est passé de 38 M€ à 75 M€.

Seules trois recrues du PSG ont perdu de la valeur

Le festival se poursuit avec Ousmane Dembélé. Sacré Ballon d’Or 2025 après sa saison 2024-2025 exceptionnelle (35 buts, 16 passes décisives en 53 matches), le natif de Vernon n’avait coûté « que » 50 M€ au PSG en 2023. Deux ans plus tard, il en vaut aujourd’hui le double (100 M€). Lui aussi n’a pas été une recrue à bas coût (70 M€ bonus compris), mais Désiré Doué (20 ans) a déjà pris de la valeur, notamment grâce à sa deuxième moitié de saison à partir de janvier 2025. Auteur de 16 buts et d’autant de passes décisives en 41 matches, buteur en finale de Ligue des Champions et Golden Boy 2025, l’ancien Rennais est estimé à 90 M€. Avec Neves, Willian Pacho (24 ans) fait partie des bonnes pioches de l’été 2024. Inconnu en France à son arrivée, l’Équatorien est immédiatement devenu l’un des boss de la défense parisienne. Recruté pour 40 M€, l’ex-défenseur de Stuttgart en vaut désormais 70 M€.

Même Khvicha Kvaratskhelia (24 ans), qui a été arraché au Napoli en échange de 70 M€, est estimé à 90 M€ par le média. Vous l’aurez compris, la saison 2024/2025 XXL du PSG a eu des effets plus que bénéfiques pour le club de la capitale. Des paris, parfois coûteux, mais réussis dans l’ensemble, d’autant que les renforts évoqués ci-dessus sont tous assez jeunes. Un constat qui confirme la politique de recrutement du PSG désormais axée sur des jeunes à fort potentiel et plus sur des joueurs confirmés hors de prix. Cependant, tous ne connaissent pas (encore ?) la même réussite. Recruté pour 65 M€ en 2024, Gonçalo Ramos (24 ans) paie son statut de remplaçant de luxe puisque sa valeur marchande est de 35 M€. Une sacrée chute. Enfin, les deux recrues estivales 2025 Lucas Chevalier (24 ans) et Illia Zabarnyi (23 ans), engagées respectivement pour 40 M€ et 63 M€, ont logiquement perdu de la valeur. Le portier français est estimé à 35 M€, tandis que le défenseur ukrainien vaut 50 M€. Sauront-ils inverser la tendance ? La deuxième partie de la saison nous le dira…