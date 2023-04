FC Nantes - OL : les compositions officielles

C’est le retour de la Coupe de France sur le site Foot Mercato ! Pour l’occasion, l’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du tenant du titre, le FC Nantes, dans le cadre des demi-finales de la compétition. Cette rencontre, disputée à la Beaujoire, est primordiale pour les deux formations puisqu’un succès en Coupe de France leur permettrait de donner un tout autre relief à leur saison pour le moins morose. Les hommes de Laurent Blanc, vainqueurs du PSG ce dimanche en Ligue 1 (0-1), occupent en effet une bien triste neuvième place au classement, loin de leurs ambitions européennes initiales. De leur côté, les Canaris traversent une grande période de doute comme en témoigne leur dernière sortie en Ligue 1 et leur lourde défaite face au Stade de Reims ce week-end (0-3). Nantes (14eme) a pris deux points sur les six dernières journées de championnat et a vu sa marge sur la zone de relégation fondre de dix à quatre unités.

Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h10. Pour cette demi-finale de Coupe de France, Laurent Blanc mise sur la continuité de sa victoire face au PSG et aligne ainsi un système articulé en 3-4-1-2. Sinaly Diomandé, Castello Lukeba et Dejan Lovren forment la défense, tandis que le milieu de terrain est composé de Sael Kumbedi, Thiago Mendes, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico. Alexandre Lacazette et Bradley Barcola sont alignés à la pointe de l’attaque, suppléés par Rayan Cherki, placé en numéro dix. Du côté des visiteurs, Antoine Kombouaré a tranché et décide de mettre en place un 3-5-2. Mostafa Mohamed est aligné à la pointe de l’attaque aux côtés d’Ignatius Ganago. Ludovic Blas, Moussa Sissoko et Samuel Moutoussamy auront la lourde tâche de tenir l’entrejeu, tandis que Fabien Centonze et Joao Victor occupent le rôle de pistons.

Composition des équipes :

OL : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba - Kumbedi, T.Mendes, Tolisso, Tagliafico - Cherki - Lacazette, Barcola.

FC Nantes : Descamps - Castelletto, Girotto, Pallois - Centonze, Sissoko, Blas, Moutoussamy, Victor - Ganago, Mohamed.