Lucas Paqueta annonce son départ de l'OL

Dans un long message publié sur son compte Instagram, Lucas Paqueta a officialisé son départ de l'OL, sans confirmer sa future destination. Pour rappel, l'homme fort du club rhodanien devrait rejoindre la Premier League et West Ham. Pour attirer le Brésilien, les Hammers vont débourser plus de 60 millions d'euros.

La suite après cette publicité

«Je voudrais commencer par un mot : Gratitude. Merci Lyon pour tous ces moments vécus ensemble, pour toutes ces émotions ressenties à vos côtés. Merci de m’avoir accueilli, ainsi que ma famille et de nous avoir fait sentir comme à la maison ! Merci pour tous les moments passés ensemble ! Merci de m’avoir redonné la brillance de jouer au football. Merci aux supporters pour toute l’affection et l’amour : ce fut et ce sera toujours réciproque. Merci à tous les membres du staff et à tous mes coéquipiers ! J’ai toujours donné le meilleur de moi-même, pour vous, pour le club. Les efforts et la passion pour ce maillot n’ont pas manqué ! Lyon restera à jamais dans mon cœur ! Va et reste là où les personnes te valorisent. Je t’aime Lyon, adieu».