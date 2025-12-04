OM : Adrien Rabiot manque à Roberto De Zerbi

Ce jeudi, Roberto De Zerbi s’est offert une sortie médiatique remarquée en Italie. Le coach de l’OM a été questionné sur ses anciens joueurs qui évoluent en Serie A lors d’un entretien accordé à Sport Italia.

«Luis Henrique a besoin de confiance, il a de grandes qualités et doit les démontrer dans un grand club. Adrien Rabiot est un champion, un homme formidable et un professionnel exemplaire. Il y a eu un problème, il y a des règles et la situation a dégénéré. En tant que joueur, il est difficile à remplacer.» Le Duc semble manquer à RDZ.