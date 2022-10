PSG-OM : Tudor excuse Harit

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille s'est incliné au Parc des Princes sur le score d'un but à zéro. Par conséquent, ils restent à la quatrième position, maintenant directement menacé par le Stade Rennais. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Neymar, sur une passe de Kylian Mbappé. Sauf que ce but est consécutif à un dribble d'Amine Harit et d'une balle perdue par le Marocain, qui n'avait pourtant pas démérité ce dimanche avec et sans ballon, accélérant sans cesse et proposant des solutions. En conférence de presse, son entraîneur l'a pardonné.