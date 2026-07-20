Coupe du Monde 2026 : Čeferin a boycotté la finale à cause de Trump et Infantino

L’absence d’Aleksander Čeferin lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 n’est pas passée inaperçue. Alors que Gianni Infantino était présent au MetLife Stadium pour remettre le trophée aux Espagnols aux côtés du président américain Donald Trump, le patron de l’UEFA a choisi de ne pas effectuer le déplacement selon les informations du Times. Une décision hautement symbolique qui illustre la profonde fracture entre les deux dirigeants du football mondial. Le Slovène a ainsi manqué le sacre de l’Espagne, la remise de médaille à son compatriote et arbitre de la finale Slavko Vinčić, ainsi qu’une cérémonie réunissant de nombreux chefs d’État et représentants politiques, parmi lesquels le roi Felipe VI, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, le Premier ministre canadien Mark Carney, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum ou encore la Première dame américaine Melania Trump.

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Cette absence s’inscrit dans un contexte de tensions grandissantes entre l’UEFA et la FIFA. Čeferin reproche depuis plusieurs mois à Gianni Infantino sa gouvernance et son projet d’expansion des compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde des Clubs, considérée par l’instance européenne comme une menace directe pour la Ligue des champions. Le président de l’UEFA avait déjà quitté avec fracas un congrès de la FIFA en signe de protestation et n’a jamais caché son opposition à plusieurs décisions prises durant ce Mondial, notamment la levée de la suspension de Folarin Balogun malgré le soutien de l’UEFA à l’appel de la Belgique, ou encore la polémique autour du refus de visa accordé à l’arbitre somalien Omar Artan. Dans ce climat explosif, la présence de Donald Trump aux côtés d’Infantino lors de la remise du trophée a renforcé la portée politique de la cérémonie, tandis que l’absence de Čeferin a été largement interprétée comme un boycott assumé de la finale.