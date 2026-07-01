Marcelo Bielsa balance ses 4 vérités sur les joueurs de l’Uruguay

Marcelo Bielsa a tiré sa révérence. Après avoir échoué à qualifier l’Uruguay pour les 1/16es de finale de la Coupe du Monde 2026, El Loco a quitté son poste de sélectionneur national après quatre ans passés à la tête de la Celeste. Mais avant de s’en aller, il a donné une conférence de presse durant laquelle il a donné sa version des faits sur plusieurs points, notamment ses divergences avec certains joueurs, tout en réglant quelques comptes, à sa façon. « Cette fin, ces adieux, sont très douloureux. Vu les espoirs que j’avais et la façon dont cela s’est mal terminé », a lancé l’Argentin avant d’en dire plus sur le sujet, tout en assumant sa part de responsabilité.

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« Ma responsabilité est très claire, je ne peux pas justifier notre résultat final (…) Si je devais évaluer la performance de l’équipe que j’ai entraînée, je dirais que nous avons déçu les supporters. C’est une immense frustration. Notre classement final était totalement inattendu. Difficile à croire. C’est un échec difficile à encaisser. Le football suscite des passions et des émotions fortes, et expliquer ce qui s’est passé, aussi sincère que je sois, est insupportable. Je ne peux pas justifier notre position. La gestion des ressources dont je disposais n’a pas été à la hauteur (sur la qualité des joueurs, ndlr). Nous avons fait de notre mieux : moi-même, mes collègues et les joueurs. Je suis convaincu qu’avec une approche différente, nous n’aurions pas obtenu les mêmes résultats. Le soutien que j’ai reçu est dû à l’excellente structure mise en place par la fédération et à la relation étroite avec les supporters, qui m’ont énormément soutenu avant la Coupe du Monde. Je n’ai aucune raison de me plaindre de ne pas avoir eu tout le nécessaire pour obtenir ces résultats.»

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Bielsa assume son échec

Il poursuit : «le match contre l’Espagne montre que nous avons toujours joué selon mes idées, qui n’ont jamais changé. Oui, il y a eu des réunions, nombreuses et longues. Les joueurs ont suggéré de ne plus s’entraîner séparément en deux groupes. Ils savent pourquoi je préfère cette méthode, mais lorsqu’ils ont exprimé le besoin de s’entraîner tous ensemble, il aurait été absurde de ma part d’insister pour faire quelque chose qu’ils désapprouvent. J’ai expliqué le système à deux groupes. Si on s’entraîne en deux groupes, la séance dure deux fois moins longtemps. Si on est tous ensemble, ceux qui ne s’entraînent pas peuvent attendre. Il faisait très chaud et humide, et s’entraîner 40 minutes, ce n’est pas pareil qu’une heure et demie. Si tout le monde s’entraîne ensemble, je ne peux pas surveiller 30 joueurs en même temps, c’est pour ça que je préfère cette solution. Mais je devais accéder à une telle demande. Ils voulaient se sentir proches et unis. J’ai tout de suite accepté, vu leurs arguments.»

L’ancien coach de l’OM poursuit : « on m’a aussi demandé de réduire le nombre de causeries d’équipe. J’ai ma propre façon d’expliquer les choses et j’avais choisi de donner un certain nombre de causeries, mais j’avais également accepté cette demande. Après le match amical contre les États-Unis, où j’ai parlé à plusieurs groupes de joueurs, ils ont discuté de la possibilité de réduire le nombre de causeries et de ne pas s’entraîner en groupes séparés. Je me suis engagé et j’ai examiné les deux options, mais à un moment donné, ce n’était plus suffisant. Les causeries que j’ai données étaient collectives, portant sur l’adversaire que nous allions affronter. J’expliquais le plan d’entraînement et certains exercices et leur application (…) Ce n’est pas la relation avec les joueurs qui nous a empêchés d’obtenir les résultats que nous méritions. Il y a eu des réunions. »

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El Loco fait passer ses messages

Bielsa ajoute : « je n’ai cessé de réfléchir à chacune de mes décisions. Dès que je dois décider, je prends en compte les avis de mon entourage et je les confronte à mes propres idées. Nous avions six problèmes, mais aucune de leurs conséquences n’explique la non-qualification de l’Uruguay. Nous avons réussi à tous les résoudre (…) Je donne ces explications (concernant le match contre l’Espagne; ndlr) parce que je ne peux pas laisser croire que les joueurs n’ont pas mieux joué parce qu’ils étaient en colère contre moi.» Puis, il a évoqué certains cas particuliers. « L’Uruguay compte cinq joueurs vedettes : Araújo, De Arrascaeta, Valverde, Darwin et Giménez. Au moment de choisir le latéral gauche face au meilleur ailier droit du monde (Lamine Yamal), j’ai entendu : Giménez ou Olivera. Quand Araújo et De Arrascaeta sont arrivés au stage d’entraînement déjà au sommet de leur forme, je leur ai proposé de ne pas s’entraîner, puisqu’ils étaient déjà au top de leur forme. Avant le match contre l’Espagne, c’était leur premier entraînement depuis deux mois. Ils n’avaient que cinq jours pour récupérer en vue d’un hypothétique quatrième match. Araújo a également souffert d’une blessure musculaire. Il a travaillé avec son entraîneur habituel et indépendamment de notre volonté. En fait, c’est la Fédération uruguayenne de football qui a freiné les efforts de Ronald pour raccourcir le temps de convalescence. Malgré tous ces problèmes, ce groupe a réussi à compenser l’absence de joueurs aussi importants. Celui qui explique un échec par des arguments solides est considéré comme un charlatan. »

Enfin, il a conclu sur Fede Valverde, avec lequel ses relations seraient fraîches. « Vous me dites que si je remplace un joueur à la 60e minute, je le mets en danger (Valverde). C’est absurde ; cela fait partie de son travail. Je ne considère absolument pas que je le mette en danger. Je n’ai jamais eu de problème avec Valverde. Je n’ai jamais fait plus de concessions à un joueur que nécessaire car je crois qu’il les mérite. Je lui ai dit que je pourrais avoir besoin de lui en défense centrale. Au début des qualifications pour la Coupe du Monde, j’avais cité cinq ailiers gauches de premier plan qu’il a neutralisés en tant que latéral au Real Madrid. Je lui ai dit que je pourrais également avoir besoin de lui comme ailier et comme milieu de terrain, et j’ai reçu une réponse idéale et une volonté totale de travailler avec lui. S’il y a un conflit, je l’ignore car je n’ai jamais eu de problème avec Valverde. J’ai rêvé d’entraîner Araújo, Valverde, Bentancur… » Ce ne sera plus le cas à présent…