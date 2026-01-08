OM : la réponse floue de Medhi Benatia sur son avenir

Directeur du football de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a logiquement fait part de sa déception après la défaite frustrante des siens face au PSG, ce jeudi soir, lors du Trophée des Champions. Lors d’une longue prise de parole, il a également affiché sa fierté vis à vis de la prestation réalisée par ses joueurs. Mais pas seulement. Relancé un peu plus tard en zone mixte, le Marocain de 38 ans a, en effet, laissé planer le doute quant à son avenir du côté de la cité phocéenne.

«À Marseille, c’est difficile de se projeter. Encore une fois, je parle pour moi. Regarde, après Nantes (défaite 0-2 en Ligue 1 dimanche dernier), il y avait tout à jeter. Donc pour ma part, je ne me projette pas du tout, bien au contraire. Il faut juste savoir profiter, entre guillemets, de ce genre de matches même si ce n’est pas une victoire, profiter du travail qui a été fait, pas tout le temps que critiquer, critiquer. Dans pas longtemps vous verrez qu’il y aura d’autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler. À Marseille, tu n’as jamais le temps. C’est tout le temps dans l’adversité, dans la critique, dans tout ça. Et ça, c’est la vérité. Donc personnellement, je ne me projette sur rien du tout, je regarde demain. Est-ce que l’équipe est capable de faire la même prestation, avec la même envie, la même continuité ? Pour moi, ce sera une victoire déjà». Le message est passé.