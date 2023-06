EdF : les vérités de Didier Deschamps sur Kylian Mbappé

En plein feuilleton Mbappé, le Bondynois s’est exprimé en conférence de presse. En tant que capitaine des Bleus, il a ainsi tenu à prendre ses responsabilités, évoquant une fois encore son avenir au PSG. Également présent devant les journalistes, Didier Deschamps a tenu à donner son avis sur la situation que traverse le joueur parisien et l’a plutôt encensé.

« Est-ce qu’il a hésité à venir en conférence de presse ? On discute de beaucoup de choses avec Kylian, il est capitaine de l’équipe, il sera souvent en conférence de presse de veille de match. Il est venu, il avait envie de venir. Il est investi dans le groupe. Il n’est pas plus tendu que d’habitude, il est toujours au centre de l’actualité. Un peu plus ces derniers temps mais ça n’a pas d’impact sur lui et pas du tout sur le groupe. […] Kylian c’est Kylian, il fait toujours l’actualité, il n’y a pas d’agacement ou de jalousie (dans le groupe). Kylian est capitaine mais il s’inscrit dans un collectif, il passe du temps avec ses partenaires, ils peuvent se chambrer mais il n’y a pas d’ombre. Même quand il n’y a pas d’actu vous parlez toujours de lui, c’est normal », a répondu le sélectionneur national. Comme ça, c’est clair.

