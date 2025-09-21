Le groupe du PSG sans Bradley Barcola pour le Classique

Les galères s’enchaînent pour le PSG, à quelques heures d’un Classique déjà sous tension. Entre les blessures et la météo incertaine à Marseille, le club parisien a dévoilé un groupe très réduit de seulement 19 joueurs (dont 3 gardiens) pour le choc de ce dimanche soir. Ousmane Dembélé, Désiré Doué et João Neves sont forfaits, ce dernier s’étant blessé lors de la large victoire contre l’Atalanta (4-0) en Ligue des Champions. Bradley Barcola est lui aussi laissé au repos.

L’international français ressent une gêne musculaire et le staff parisien n’a pas voulu prendre le moindre risque. Du côté des bonnes nouvelles, Lucas Beraldo est de retour après sa blessure contre Lens, bien qu’il ait repris l’entraînement tardivement cette semaine. Le jeune Noham Kamara, qui avait renforcé la réserve récemment, est lui aussi intégré au groupe pour cette rencontre.

