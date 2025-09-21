Menu Rechercher
Commenter 79
Ligue 1

Le groupe du PSG sans Bradley Barcola pour le Classique

Par André Martins
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Marseille PSG
betclic
1 3.80 N 3.90 2 1.78 Bonus 100€ Voir sur DAZN

Les galères s’enchaînent pour le PSG, à quelques heures d’un Classique déjà sous tension. Entre les blessures et la météo incertaine à Marseille, le club parisien a dévoilé un groupe très réduit de seulement 19 joueurs (dont 3 gardiens) pour le choc de ce dimanche soir. Ousmane Dembélé, Désiré Doué et João Neves sont forfaits, ce dernier s’étant blessé lors de la large victoire contre l’Atalanta (4-0) en Ligue des Champions. Bradley Barcola est lui aussi laissé au repos.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
Notre groupe pour ce 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒 📋

#OMPSG
Voir sur X

L’international français ressent une gêne musculaire et le staff parisien n’a pas voulu prendre le moindre risque. Du côté des bonnes nouvelles, Lucas Beraldo est de retour après sa blessure contre Lens, bien qu’il ait repris l’entraînement tardivement cette semaine. Le jeune Noham Kamara, qui avait renforcé la réserve récemment, est lui aussi intégré au groupe pour cette rencontre.

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (79)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marseille
Bradley Barcola

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Bradley Barcola Bradley Barcola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier