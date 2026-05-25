Le Borussia Dortmund annonce un départ
Après quatre années de bons et loyaux services, l’aventure de Salih Özcan sous les couleurs du Borussia Dortmund touche à sa fin. L’ancien joueur de Cologne a disputé 96 rencontres avec les Jaunes et Noirs. C’est avec beaucoup d’affection et de reconnaissance que le club de la Ruhr a tenu à acter ses adieux officiels à l’issue de cette saison :
Wishing you nothing but the best in your next chapter, Salih! 🙏
« Tout le monde à Borussia Dortmund tient à remercier Salih pour quatre années de passion, de dévouement et d’engagement en noir et jaune. Nous te souhaitons le meilleur pour ce nouveau chapitre, Salih ! » Désormais libre de tout contrat, le milieu défensif turc de 28 ans s’apprête à tourner la page pour se lancer vers de nouveaux défis, fort de cette solide expérience acquise au plus haut niveau de la Bundesliga.
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