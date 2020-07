Naples propose deux joueurs au LOSC pour faire baisser la note des transferts d'Osimhen et de Gabriel

Les négociations entre le LOSC et Naples pour les transferts de Gabriel et de Victor Osimhen se poursuivent mais elles bloquent un peu. Pour faire baisser la note d'environ 100 M€, le club italien a trouvé une nouvelle parade. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis veut inclure Adam Ounas et Faouzi Ghoulam dans la transaction.

Le milieu offensif de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2022 avec les Partenopei, sort d'une saison manquée à Nice (2 buts et 4 passes décisives en 16 matches de Ligue 1) où il était prêté. Le latéral gauche, lui aussi sous contrat jusqu'en 2022, est la cible de problèmes physiques depuis deux ans qui l'empêchent de trouver de la régularité.