Mercato, PSG : Nasser Al-Khelaïfi contrarie les plans de Christophe Galtier

«On va être attentifs aux joueurs et tout ce qui se passe au Mondial. C'est impossible de dire ce que va être le mercato du PSG et des autres équipes en janvier.» Il y a un mois, Luis Campos évoquait le mercato d'hiver du PSG. Le conseiller sportif du club parisien avait déjà regretté publiquement le mercato d'été, affirmant qu'il n'était pas satisfait après avoir échoué dans la quête d'un attaquant et d'un défenseur central. Il faudra s'y atteler cet hiver, mais le fair-play financier rôde.

Et puis Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas très enclin à bouger. Dans un entretien accordé à L'Équipe, celui qui est en plein bras de fer avec la mairie de Paris concernant l'avenir du Parc de Princes estime que l'effectif actuel est suffisamment fourni pour aller au bout de la saison. «On verra, mais je ne pense pas. Nous n'avons besoin de personne. On doit garder la même équipe. Je pense qu'on a trouvé un esprit collectif et qu'on est bien» explique le dirigeant qatari.

Al-Khelaïfi n'a pas l'intention de recruter cet hiver

Le boss parisien prend ici position contre les avis de Luis Campos et de Christophe Galtier, lequel a lui aussi appelé à un renfort en défense centrale surtout. «Ils n'ont rien demandé. Parce qu'ils comprennent. On discute tous ensemble. Je respecte beaucoup le coach, je l'apprécie beaucoup parce qu'il a des valeurs humaines. C'est un très bon coach» répond NAK, qui assure durant cet entretien qu'il a toujours souhaité faire venir Galtier au club et non pas un certain Zinedine Zidane.

D'après lui, la première partie de saison du club de la capitale est excellente, notamment grâce à ce duo Campos-Galtier. Il rend hommage d'ailleurs au dirigeant portugais. «Honnêtement, c'est top. Les joueurs ont besoin de s'adapter à l'équipe, à la ville, au niveau aussi. Après, il y a beaucoup de matches, des blessures. Mais je suis très heureux. On a acheté français, des jeunes. On construit aussi pour le futur. Et on n'a pas perdu (13 victoires et 2 nuls en 15 journées) ! L'équipe grandit, elle joue de mieux en mieux.»