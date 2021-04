Liga : Cadix s'offre Valence sur le fil

La rencontre entre Cadix et Valence aura été marquée par des insultes à caractère raciste dont aurait été victime Mouctar Diakhaby de la part d'un adversaire. En solidarité avec leur coéquipier, les joueurs de Valence ont tous quitté la pelouse, entraînant l'arrêt temporaire de la rencontre. Après plus d'une demi-heure d'arrêt, le match a repris, sans le défenseur resté au vestiaire, et s'est terminé sur une victoire de Cadix 2-1.

Cala avait ouvert le score (14e) mais Gameiro a pu rapidement égaliser (19e). Après la reprise, la rencontre s'achevait doucement vers un nul mais c'était sans compter sur Mauro, buteur à la 88e, qui a offert un succès aux Andalous. Les deux équipes restent dans le ventre mou du classement.

