FIFA : la candidature surprise de Philippe Diallo prend du poids face à Gianni Infantino

La course à la présidence de la FIFA entre dans sa dernière ligne droite. Alors que Gianni Infantino entend briguer un nouveau mandat lors du scrutin prévu le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc, les opposants au président sortant disposent encore de quelques jours pour trouver un candidat capable de porter leur contestation. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre, soit mercredi, et l’UEFA s’active pour présenter un profil susceptible de fédérer ses 55 associations membres. Une mission délicate pour l’instance européenne, qui cherche depuis plusieurs semaines une personnalité suffisamment influente pour incarner une alternative crédible. Pendant ce temps, le dirigeant italo-suisse multiplie les déplacements diplomatiques et les opérations de séduction auprès des différentes confédérations pour consolider son avance, à l’heure où Kozo Tashima, président d’honneur de la Fédération japonaise de football, se porte aussi candidat.

La suite après cette publicité

Les pistes se sont pourtant multipliées ces dernières semaines sans véritablement aboutir. Comme nous vous le révélions en exclusivité ce matin, l’UEFA a un temps envisagé de soutenir Luis Figo, avec l’idée de miser sur la notoriété de l’ancien international portugais pour mener la bataille face au président de la FIFA. Une option qui n’a finalement pas fait l’unanimité au sein de l’instance européenne. D’autres noms ont également circulé, à commencer par celui d’Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, dont une éventuelle candidature aurait nécessité un spectaculaire changement de position. L’ancien entraîneur d’Arsenal aurait finalement décliné cette possibilité. Didier Drogba et Mikaël Silvestre ont aussi été évoqués, sans que ces pistes ne se concrétisent. Face à ces refus successifs et à l’urgence du calendrier, les dirigeants européens doivent désormais arrêter leur choix.

Une officialisation de Diallo attendue mardi ?

Selon les informations du Guardian, confirmées par RMC Sport, Philippe Diallo pourrait finalement être le candidat surprise choisi par l’UEFA pour défier Gianni Infantino. Le président de la Fédération française de football, en poste depuis 2023, aurait pris une longueur d’avance sur les autres prétendants et sa candidature pourrait être officialisée dès mardi. Le comité exécutif de l’UEFA doit justement se réunir pour examiner cette possibilité et solliciter l’approbation des 55 fédérations membres. Le choix d’un dirigeant français marquerait un changement de stratégie pour l’Europe, qui espérait initialement s’appuyer sur une personnalité disposant d’une plus grande notoriété internationale, issue du terrain ou des bancs de touche. Philippe Diallo présente toutefois un profil d’administrateur expérimenté et s’est progressivement imposé comme l’un des opposants les plus affirmés à Infantino. En septembre dernier, il avait estimé que les initiatives du président de la FIFA pendant et après la Coupe du Monde 2026 avaient gravement nui à l’image et à l’unité du football, considérant que la confiance était rompue.

La suite après cette publicité

Que pensez-vous de la possible candidature de Philippe Diallo à la FIFA ? OUI : il a le soutien de l'UEFA et peut faire consensus NON : il a trop peu d'expérience à l'international Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Reste désormais à savoir si cette candidature peut réellement bousculer un Gianni Infantino qui conserve une position très favorable. Philippe Diallo pourrait compter sur le soutien de la grande majorité des associations européennes, mais aussi tenter de convaincre plusieurs fédérations francophones de la Confédération africaine de football. Un travail de persuasion qui s’annonce particulièrement compliqué, puisque le président sortant bénéficie de nombreux relais sur le continent africain et dans les autres confédérations. Selon RMC Sport, Infantino disposerait déjà de 80 à 90 voix acquises sur les suffrages attendus en mars 2027. Le déficit de notoriété internationale de Philippe Diallo constitue également un handicap sérieux, malgré son poids au sein du football français et européen. Le Guardian souligne par ailleurs que la multiplication des candidatures adverses pourrait finalement servir les intérêts du président sortant, qui aurait beau jeu de se présenter comme le candidat de l’unité face à une opposition divisée. L’éventuelle désignation du patron de la FFF ouvrirait un nouveau chapitre dans cette bataille politique, sans pour autant garantir à l’UEFA de pouvoir faire vaciller Gianni Infantino.