L’AS Rome a proposé un deal original à l’OL pour Malick Fofana

Victime d’une grave blessure à la cheville droite en octobre dernier face à Strasbourg, Malick Fofana a vécu des mois délicats avec l’Olympique Lyonnais. Opéré puis freiné par des douleurs persistantes durant toute sa convalescence, le jeune ailier belge a dû faire preuve d’une grande patience. Malgré la reprise du travail individuel en fin de saison dernière et cet été, le staff médical est longtemps resté très précautionneux avant de lui accorder le moindre feu vert pour retrouver les terrains. Une autorisation qui a eu lieu ces dernières semaines.

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Alors qu’il revient à peine à la compétition, l’attaquant de 21 ans se retrouve au cœur des enjeux sportifs majeurs de l’OL. Lyon aborde en effet un barrage capital de Ligue des Champions face à Fenerbahçe ce mardi. Titulaire lors du match retour face au Sparta Prague, Fofana avait montré de belles choses et devrait être encore aligné ce soir en Turquie. Dans un monde idéal, le club rhodanien souhaiterait compter sur l’explosivité et le talent de son joyau belge pour se qualifier définitivement en Ligue des Champions avant d’envisager sereinement la suite de son avenir.

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Un accord aux alentours de 35 millions d’euros pour Malick Fofana

Pourtant, en coulisses, son transfert vers l’AS Roma s’accélère très nettement. Séduite par le profil vif et percutant du Diable Rouge, la direction romaine a déjà trouvé un accord contractuel avec le joueur et ses représentants. De son côté, l’entraîneur Gian Piero Gasperini est un grand admirateur du profil de Fofana, voyant en lui l’élément idéal pour enflammer le couloir gauche des Giallorossi aux côtés du Portugais Rodrigo Mora, qui est l’autre dossier brûlant dans la capitale italienne ces dernières heures. L’accord financier entre Lyon et la Roma est désormais quasiment ficelé autour d’un montant global de 35 millions d’euros comme le rapporte la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour.

Les deux clubs travaillent sur les derniers détails d’un prêt payant à hauteur de 5 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat sous conditions de 30 millions d’euros, complété par quelques bonus et un pourcentage à la revente. De son côté, Lyon a exprimé son désir de compter sur son joueur pour les deux rencontres capitales face à Fenerbahce. La finalisation de l’opération reste donc suspendue au timing de cette double confrontation européenne et à l’avancée du dossier Mora, mais le départ de Fofana vers la capitale italienne semble plus imminent que jamais. Reste désormais à savoir qui les dirigeants lyonnais vont débusquer pour le remplacer.