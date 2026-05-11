Agression d’un enfant de 9 ans : la FFF promet des sanctions fermes

La Fédération française de football (FFF) a vivement réagi après l’agression choquante survenue lors d’un tournoi U10-U11 dans le Pas-de-Calais, où un enfant de 9 ans a été violemment pris à partie par plusieurs adversaires. Dans un communiqué, la FFF s’est dite « indignée » par ces faits, apportant son soutien au jeune Matthéo et à sa famille, tout en rappelant que le football amateur doit rester un espace de jeu, de respect et d’apprentissage. Au micro de RMC Sport, son papa Matthieu a décrit la scène : « lors du coup de sifflet final, j’allais serrer la main de l’éducateur en face et j’ai vu mon gamin recroquevillé. Ils étaient en train de taper dessus, ils l’ont bousculé. Ils sont venus à cinq sur lui, ils l’ont agressé, roué de coups, mis au sol, coups de pied… Du coup j’ai couru pour essayer de sauver mon fils. Parce que moi, je vois mon gamin mourir ».

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L’instance dirigeante du football français a également annoncé son intention d’agir rapidement sur le plan disciplinaire. Elle affirme qu’elle « engagera les actions adaptées pour sanctionner ces comportements », soulignant la nécessité de protéger les jeunes licenciés et de soutenir les éducateurs et bénévoles engagés sur les terrains. Une prise de position ferme après un événement qui a profondément choqué le foot amateur et relancé le débat sur la violence chez les plus jeunes. Affaire à suivre…