Manchester United : l'avenir d'Edinson Cavani s'éclaircit

La suite après cette publicité

L'été dernier, jusqu'en automne, on se demandait bien où allait atterrir Edinson Cavani. En fin de contrat au Paris Saint-Germain, il devait rejoindre l'Atlético de Madrid, qui le suivait depuis longtemps, puis Benfica. Finalement, les Colchoneros lui ont préféré Luis Suarez quand les Portugais ont enregistré l'arrivée du jeune Darwin Nuñez. De son côté, l'Uruguayen a décidé de franchir le cap et de découvrir la Premier League et Manchester United.

Son contrat d'un an ressemblait fortement à un panic buy, en tout cas, c'est ce qui ressortait dans les médias d'outre-Manche. Finalement, même âgé de 34 ans, il fait du bien. Il a un même un meilleur ratio buts/matches joués qu'Anthony Martial. De quoi voir l'avenir sereinement ? Pas forcément. El Matador se fait vieillissant et les nouvelles d'Angleterre rapportent un intérêt des Red Devils pour l'avant-centre de Tottenham, Harry Kane, ou encore d'Erling Haaland.

Cavani veut poursuivre à MU

Pourtant, Ole Gunnar Solskjaer, son entraîneur, est absolument fan de lui : « on dirait qu'il a 24 ans ! Il a été un si grand ajout à l'équipe et à la culture du groupe, montrant ce désir, cette détermination et son côté méticuleux sur des détails à son âge. Il a été vraiment bénéfique pour nous ». Tout cela a suffi aux dirigeants mancuniens pour évoquer une prolongation, sachant que son bail arrive à échéance en juin prochain.

Selon diverses sources en Angleterre, dont le Daily Mail, alors qu'il peut discuter avec n'importe quel club pour la saison prochaine (en Argentine d'ailleurs, Olé assure que Boca Juniors et son directeur sportif Juan Roman Riquelme restent attentifs à sa situation et espèrent pouvoir l'attirer dans leurs filets cet été), Edinson Cavani aurait la volonté de poursuivre l'aventure avec les Red Devils. Pour le moment, les pensionnaires d'Old Trafford ont la possibilité de lever une option d'un an, qui le prolongerait donc automatiquement. Il se pourrait aussi que des velléités de prolongation apparaissent dans les deux camps. Un win-win vous dit-on !