Mauricio Pochettino ouvre la porte à un retour en Premier League

Mauricio Pochettino a emmené les États-Unis jusqu’en 8e de finale de "leur" Coupe du Monde. Sorti par la Belgique (4-1), le team USA a réalisé une compétition plutôt correcte avec trois victoires en cinq matchs, mais espérait au moins atteindre les quarts de finale. Il y a également eu la polémique autour de la suspension finalement annulée de Folarin Balogun grâce au coup de pouce de Donald Trump et de la FIFA qui a entaché l’équipe. Lié jusqu’en 2030 avec la fédération américaine, le sélectionneur compte bien honorer son contrat mais pour la suite, il fait de la Premier League sa priorité.

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« J’ai de l’ambition, dit l’Argentin à Sky Sports. Mon rêve actuel est de passer quatre ans aux États-Unis, mais après, pourquoi pas ? Nous sommes encore jeunes, et je pense que mon objectif a toujours été de revenir : participer à la Premier League et construire un projet avec la possibilité de gagner. J’adore le football ici. Avoir à nouveau cette chance est l’un de mes souhaits et j’espère que cela se réalisera », poursuit l’ancien manager de Tottenham et de Chelsea. Il confie d’ailleurs avoir été contacté par des clubs après le Mondial, sans donner suite.