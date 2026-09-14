Les débuts cataclysmiques de Frank Lampard avec Coventry

Le retour dans l’élite tourne au cauchemar pour le promu Coventry, brutalement rappelé aux exigences du très haut niveau. Dimanche, l’équipe entraînée par Frank Lampard s’est effondrée à domicile face à Brighton. Pire encore, le promu a subi une vraie correction (0-5) après avoir concédé un carton rouge au retour des vestiaires. Vainqueurs du Championship la saison dernière, les Bantams ne parviennent pas à retrouver leur dynamique et à la différence de Hull City et Ipswich, les autres promus qui cartonnent en ce début de saison, Coventry n’arrive pas à suivre le rythme dans l’élite anglaise.

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Le bilan comptable du club est désormais alarmant : quatre défaites en quatre rencontres, aucun but marqué et déjà dix encaissés. Cette entame désastreuse place logiquement Coventry à la dernière place du classement de Premier League, distancé d’un point par Fulham et Aston Villa. Dans l’histoire du championnat anglais, la formation de l’ancien joueur de Chelsea devient seulement le cinquième club de l’histoire de la première division anglaise à enchaîner quatre revers sans inscrire la moindre réalisation en début de saison, égalant les tristes séries de Derby (1899-1900), Stoke (1906-1907), Preston (1924-1925) et Crystal Palace (2017-2018).

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Frank Lampard reste confiant pour Coventry

Face à cette situation critique, Frank Lampard a pris la parole après la claque reçue face aux Seagulls. Déjà menacé, l’ancien milieu de terrain a refusé de céder à la pression et a affirmé qu’il était confiant pour la suite : «c’est un score difficile à encaisser, et ce n’est pas facile à domicile. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons fait de bonnes choses, puis le match est devenu très, très difficile pour nous. Nous devons continuer à travailler. Pour ces joueurs, la pression de la Premier League est quelque chose de nouveau. Nous devons continuer à travailler et, je l’espère, quand nous commencerons à marquer — cette équipe avait inscrit beaucoup de buts la saison dernière, les choses iront mieux. Mais nous devons continuer à travailler. Je ne peux pas reprocher quoi que ce soit aux joueurs au coup de sifflet final.»

L’urgence de débloquer le compteur de points se fera sentir dès samedi prochain lors d’un déplacement délicat sur la pelouse de Nottingham (18h30) pour la 5e journée. En cas de cinquième défaite de suite en championnat, Frank Lampard pourrait rapidement voir son avenir s’obscurcir avec le promu. Il faudrait déjà arriver à marquer au moins un but pour essayer également de ne pas rentrer dans l’histoire de la Premier League de manière encore plus négative.