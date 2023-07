Inter Miami : ça se complique pour l’arrivée de Luis Suarez

L’arrivée de Lionel Messi en grandes pompes, le transfert de Sergio Busquets bouclé et celui de Jordi Alba imminent, l’Inter Miami veut poursuivre sa révolution pour atteindre les sommets ! Et pour mettre ses nouvelles recrues dans les meilleures conditions possibles, la franchise américaine est prête à toutes les folies, quitte à aller débaucher d’anciens joueurs du FC Barcelone comme Luis Suarez. En effet, le média argentin TyC Sports fait état d’un grand intérêt du club floridien pour l’ex-buteur des Blaugranas. Toutefois, l’opération comporte de multiples obstacles.

Si l’Uruguayen, sous contrat avec Grêmio jusqu’en décembre 2024, souhaite quitter le Brésil pour retrouver ses anciens partenaires, Mundo Deportivo rapporte que l’Inter Miami devrait s’acquitter d’un montant conséquent et hors de portée pour le club équivalent à la clause de résiliation du joueur de 36 ans évaluée à 70M$ (soit 62M€). Dans le cas où l’Inter Miami parviendrait à réunir cette somme, le club de Porto Alegre n’a pas l’intention de lâcher aussi facilement et envisage de le conserver au minimum jusqu’à la fin de son bail. Grêmio considère Luis Suarez comme un élément essentiel de son effectif, en témoigne ses statistiques personnelles (18 apparitions, 6 buts et 6 passes décisives TCC), et compte sur lui pour remporter la Coupe du Brésil, un des principaux objectifs du pensionnaire de Serie A brésilienne. Affaire à suivre…

