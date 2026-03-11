Brésil : Thiago Silva veut voir Neymar au Mondial 2026

Alors que Neymar Jr semble être de plus en plus fragilisé par les blessures, il a toujours le Mondial 2026 en tête. Sous les couleurs de Santos (11e) en Série A brésilienne, l’ancien joueur du PSG poursuit son chemin, et souhaiterait évidemment retrouver les pelouses sur le continent nord-américain cet été. Par ailleurs, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, avait toujours cette idée dans le coin de la tête, voulant emmener les meilleurs joueurs avec lui lors de la compétition internationale. Désormais, c’est Thiago Silva (41 ans) qui pointe le bout de son nez, désireux de le voir évoluer avec la Seleção.

La suite après cette publicité

« Si Neymar est en forme, il doit faire la Coupe du Monde. Vu son niveau de jeu actuel, il doit y aller. C’est indiscutable. Neymar est là, sur le terrain, et pour l’équipe adverse, c’est déjà un vrai casse-tête » a-t-il déclaré sur TNT Sports, soulignant une force majeure de plus pour l’effectif. À 34 ans, le joueur de Santos se fixe encore des grands objectifs et la prochaine Coupe du Monde semble être ainsi son dernier moment de gloire. De plus, la blessure de Rodrygo pourrait lui laisser une belle opportunité de briller. Reste à savoir si Ancelotti le mettra dans la valise pour filer au nord du continent dans un peu plus de 3 mois.