Croatie : la très belle semaine de Lovro Majer ne s'arrête pas là

Lovro Majer vit décidément une très belle semaine. Quelques jours après avoir éclaboussé la rencontre entre le Stade Rennais et l'OL (4-1) de son talent, pour sa première titularisation en Ligue 1 seulement, le Croate a récidivé avec sa sélection contre Malte (7-1). Lors de sa 3e sélection hier mais pour sa première fois dans le onze de départ, le milieu de terrain a tout simplement inscrit un doublé, ses deux premiers buts sur la scène internationale, en plus d'être à l'origine de trois autres.

«Il a commencé avec retenue, avant de monter en régime et de montrer la splendeur de son talent», s'est enflammé le journal Sportske Novosti dans ses colonnes, lui attribuant au passage un 7,5/10, la meilleure note du match. «Le Rennais, visiblement en pleine forme, est impliqué sur cinq buts. Sur le 1er, il a embrouillé la défense, sur le 3e il a trouvé Kramarić d'un long ballon phénoménale, sur le 4e et le 5e, il est à la passe pour Pašalić et Modric. Et puis il a marqué son 1er but pour la Vatreni, puis son 2e... Quelle fête ! Majer a justifié sa titularisation et s'annonce pour le match à Split (face à la Russie). »

Une prestation XXL pour sa première titularisation en sélection

Alors certes, l'adversité n'était pas des plus relevés lors de ce déplacement à Malte, la Croatie en a d'ailleurs profité pour l'emporter très largement 7-1 et s'offrir une sorte de finale de cette poule H face à la Russie ce dimanche dans le cadre des éliminatoires du mondial 2022. Le finaliste de la dernière Coupe du monde n'aura pas d'autre choix que d'aller chercher la victoire, lui qui a deux points de retard sur son concurrent russe. Positionné sur le côté droit de l'attaque dans ce 4-3-3, Majer a montré qu'il fallait aussi compter sur sa polyvalence, lui qui évoluait en numéro 10 face à l'OL.

Comparé à Luka Modric, le gaucher évoluait à côté de son idole durant cette rencontre. Il n'est encore qu'au début de sa carrière internationale mais Majer compte bien s'inspirer du Ballon d'Or 2018, et s'inscrire dans la durée avec la Vatreni. Il a d'ailleurs marqué de précieux points d'après Zlatko Dalić, son sélectionneur. «Je vais voir ce qui va se passer concernant le onze de départ, mais ces joueurs sont l'avenir de la Croatie. Ils sont l'avenir, et un grand avenir, mais il n'y aura rien de tout cela s'il n'y a pas de résultats. C'est pourquoi beaucoup dépendra du résultat de dimanche.» C'est peut-être le début d'une grande histoire.