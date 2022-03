Serie A : le Genoa souffle face au Torino

Et si le Genoa finissait pas se maintenir ? Après un début de saison cataclysmique et deux changements de coach (dont Shevchenko), le club de Genes a enchainé un 7eme match sans défaite. Et cette fois-ci, ce n'est pas un match nul puisque les hommes d'Alexander Blessin se sont imposés sur la plus petite des marges.

C'est le jeune joueur Manolo Portanova qui a inscrit l'unique but de la rencontre et qui a donc offert un succès très précieux au Genoa. Avec cette victoire, le club reste 19eme mais revient à hauteur de Venise (deux matchs en moins) et à 3 points du premier non relégable Cagliari qui a un match en moins. Et si l'exploit était possible ?