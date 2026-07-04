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Coupe du Monde 2026 : le tableau complet des huitièmes de finale

Par Aurélien Macedo
1 min.
Mbappé, Dembélé, Barcola et Olise impressionnent @Maxppp

Cette nuit, l’Argentine et la Colombie ont obtenu les deux derniers tickets pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 en éliminant le Cap-Vert (3-2 après prolongations) et le Ghana (1-0). Cela nous permet désormais de connaître le programme TV pour les 1/8e de finale. Ainsi, on débutera ce samedi avec deux matches intéressants. Le Maroc croisera le fer avec le Maroc à 19h et la France défiera le Paraguay à 23h.

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Le lendemain, le Brésil affrontera la Norvège à 22h tandis que le Mexique et l’Angleterre se défieront à 2h. Le lundi 6 juillet, on aura un choc ibérique entre le Portugal et l’Espagne à 21h. Les États-Unis affronteront la Belgique à 2h. Enfin, le mardi 7 juillet, on aura Argentine - Égypte à 18h avant le duel Suisse - Colombie (22h).

Le programme des huitièmes de finale

Samedi 4 juillet

  • Canada - Maroc (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Paraguay - France (23h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 5 juillet

  • Brésil - Norvège (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Lundi 6 juillet

  • Mexique - Angleterre (2h) sur beIN Sport 1
  • Portugal - Espagne (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Mardi 7 juillet

  • États-Unis - Belgique (2h) sur beIN Sport 1
  • Argentine - Égypte (18h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Suisse - Colombie (22h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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