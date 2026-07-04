Coupe du Monde 2026 : le tableau complet des huitièmes de finale
Cette nuit, l’Argentine et la Colombie ont obtenu les deux derniers tickets pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 en éliminant le Cap-Vert (3-2 après prolongations) et le Ghana (1-0). Cela nous permet désormais de connaître le programme TV pour les 1/8e de finale. Ainsi, on débutera ce samedi avec deux matches intéressants. Le Maroc croisera le fer avec le Maroc à 19h et la France défiera le Paraguay à 23h.
Le lendemain, le Brésil affrontera la Norvège à 22h tandis que le Mexique et l’Angleterre se défieront à 2h. Le lundi 6 juillet, on aura un choc ibérique entre le Portugal et l’Espagne à 21h. Les États-Unis affronteront la Belgique à 2h. Enfin, le mardi 7 juillet, on aura Argentine - Égypte à 18h avant le duel Suisse - Colombie (22h).
Le programme des huitièmes de finale
Samedi 4 juillet
- Canada - Maroc (19h) sur beIN Sport 1 et M6
- Paraguay - France (23h) sur beIN Sport 1 et M6
Dimanche 5 juillet
- Brésil - Norvège (22h) sur beIN Sport 1 et M6
Lundi 6 juillet
- Mexique - Angleterre (2h) sur beIN Sport 1
- Portugal - Espagne (21h) sur beIN Sport 1 et M6
Mardi 7 juillet
- États-Unis - Belgique (2h) sur beIN Sport 1
- Argentine - Égypte (18h) sur beIN Sport 1 et M6
- Suisse - Colombie (22h) sur beIN Sport 1 et M6
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