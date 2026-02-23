De tête de turc de Roberto De Zerbi à l’OM à valeur sûre de Besiktas, l’impressionnante revanche d’Amir Murillo

Dans le football, tout va très vite. Marseille en est un bon exemple. Il y a trois semaines, Roberto De Zerbi était encore l’entraîneur des pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Alors que son équipe traversait une zone de turbulences, le natif de Brescia avait mis de côté Amir Murillo, dont l’investissement laissait à désirer selon lui. Questionné sur cette décision forte, le technicien italien s’était expliqué face à la presse le 2 février dernier. «L’erreur footballistique, je l’accepte, mais je veux voir cette faim chez mes joueurs. Je veux que les supporters, les dirigeants l’observent. Si je prends cette décision, c’est que j’ai mes raisons. Murillo, c’est quelqu’un de bien, un joueur fort, je l’aime beaucoup. S’il n’a pas cette envie, il ne joue pas.»

Un traitement qui a fait encore plus parler quand RDZ a décidé d’envoyer le latéral droit avec l’équipe réserve. Ce qui a été perçu comme un message très clair destiné au Panaméen, dont l’avenir ne s’écrirait pas à Marseille. Arrivé en 2023 en provenance d’Anderlecht, Murillo a finalement pris la direction de Besiktas en Turquie le 6 février dernier. « Un accord a été trouvé avec Marseille concernant le transfert définitif du footballeur professionnel Amir Murillo. Il a signé un contrat de 2 ans et demi, plus 1 an (en option). Nous sommes convaincus qu’il apportera beaucoup à notre club et lui souhaitons beaucoup de succès sous notre maillot. Nous portons cette information à la connaissance du public», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Un nouveau départ en Turquie

Une belle porte de sortie pour cet élément polyvalent, qui a permis aux Olympiens d’empocher 6 M€ (bonus compris). Prêt à relever un nouveau challenge, le revanchard Murillo n’a pas oublié l’OM au moment de faire ses adieux. «Ce n’est peut-être pas la fin que nous espérions, mais je ne peux pas clore ce chapitre sans adresser quelques mots de remerciement à vous, les fans, et à tous ceux qui m’ont marqué et avec qui j’ai partagé de grands moments au cours des deux dernières années et demie. Marseille aura toujours une place particulière dans mon cœur. C’est la ville où Amir Jr. (son fils) est né, où j’ai pu réaliser mon rêve d’enfant de jouer en Ligue des Champions, et je la chérirai comme un endroit où j’ai ressenti une chaleur incomparable de la part des supporters du Stade Vélodrome. Ce sont des souvenirs indélébiles et inoubliables», a-t-il écrit avant de remercier le club et ses coéquipiers.

Cette page définitivement tournée, il a pu se lancer dans sa nouvelle aventure. «Je suis vraiment très heureux d’être ici. Je suis reconnaissant de ce transfert. Comme je l’ai dit, je suis vraiment ravi. Honnêtement, je suis très fier. Être le premier Panaméen est une grande fierté. Je veux donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. Je veux la soutenir et marquer l’histoire ici. Si j’atteins mon objectif, peut-être que d’autres joueurs panaméens pourront jouer ici. Beşiktaş est un des plus grands clubs du monde. C’est aussi un nouveau défi pour moi. Ils m’ont parlé de leur projet et j’ai voulu en faire partie. Je voulais m’inscrire dans la grande histoire du Beşiktaş. C’est pourquoi je suis ici, extrêmement ambitieux et déterminé à aider mon équipe. Je suis aussi un joueur ambitieux. C’est pourquoi je suis ici : parce que j’ai soif de succès et que je suis passionné.»

Murillo a toujours faim

Une façon de rappeler à tout le monde qu’il a toujours faim, contrairement à ce qu’a pu laisser entendre Roberto De Zerbi. Un technicien qui a d’ailleurs quitté l’OM peu de temps après Amir Murillo. Ce dernier aurait pu connaître un autre destin. Mais il ne regrette pas du tout d’avoir signé en Turquie. Le joueur de 29 ans, dont le dernier match remontait au 31 janvier dernier contre le Paris FC (10 minutes jouées, 25 matches toutes compétitions confondues avec l’OM cette saison, 2 buts, 4 assists), avait des fourmis dans les jambes et l’envie de jouer. Le 8 février, il a donc fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. C’était face à Alanyaspor (2-2). Il était entré en jeu 12 minutes. Une semaine plus tard, le 15 février, il a connu sa première titularisation contre Başakşehir (victoire 3 à 2). Une rencontre qu’il a jouée intégralement. Idem hier lors de la victoire 4 à 0 face à Göztepe.

Une victoire à laquelle Amir Murillo a largement contribué. En effet, il a marqué son premier but avec son nouveau club. Et quel but ! Une frappe du droit qui s’est logée sous la barre transversale. Au-delà de son but, le natif de Colon a été salué en Turquie pour son très bon match. «Beşiktaş a battu Göztepe 4-0 à domicile lors de la 23e journée de Süper Lig. La nouvelle recrue, Amir Murillo, a également marqué lors de cette rencontre. Il a placé un but dans la lucarne après une passe d’Asllani», écrit FotoMaç. Fanatik s’incline aussi. «Murillo a couronné sa belle prestation d’un but superbe (…) Le footballeur panaméen, arrivé dans l’équipe cet hiver, a inscrit le but du 2-0 à la 36e minute, sur une passe décisive d’Asllani. Murillo, qui avait également joué contre Alanyaspor et Başakşehir, a fêté son premier but après 3 matches. Titulaire, il a disputé l’intégralité de la rencontre.»

Des premiers pas réussis

Hurryiet conclut ce concert d’éloges. «Le footballeur panaméen a inscrit son premier but lors de son troisième match. Beşiktaş a livré sa meilleure prestation de la saison face à Göztepe, l’équipe la plus solide du championnat avec le moins de buts encaissés, et s’est imposé sur le score sans appel de 4-0. Si cette victoire est déjà spectaculaire, la remporter avec autant de conviction contre un adversaire comme Göztepe, sans concéder la moindre occasion, est d’autant plus précieux. En effet, Beşiktaş a éprouvé des difficultés défensives et peiné à préserver sa cage inviolée depuis le début de la saison. Hier, l’équipe en noir et blanc a entamé la rencontre avec un pressing intense. Après avoir perdu le ballon, elle a su le récupérer avec une grande efficacité, empêchant Göztepe de construire ses attaques. Toutes les nouvelles recrues ont brillé, Murillo et Olaitan couronnant leur bonne prestation par des buts.»

Hurriyet poursuit «Murillo était éblouissant. En plus d’avoir marqué un but fantastique, il a impressionné par sa maîtrise du ballon quasi parfaite et son équilibre idéal entre défense et attaque.» Bref, Murillo a déjà mis tout le monde à ses pieds. Mais le joueur ne veut pas s’arrêter là. «Je remercie Dieu et mes coéquipiers. Tous nos efforts ont été récompensés par ce but. Nous avons travaillé très dur. Je suis heureux d’avoir marqué un tel but devant un public aussi enthousiaste. Une journée magnifique, une victoire éclatante ! Mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé pendant ma période d’adaptation. Je veux contribuer aux buts et aux passes décisives, aider mon équipe et être digne de ces supporters.» Hier soir, il l’a été, lui qui a retrouvé le sourire après avoir vécu des heures difficiles sur la fin à Marseille. Une histoire qui appartient au passé.