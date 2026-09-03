Une star de Chelsea songe déjà à claquer la porte à cause de Xabi Alonso

La saison a plutôt bien commencé pour Chelsea. Les Blues ont remporté leurs deux rencontres de Premier League disputées jusqu’ici - en plus d’un match de League Cup contre Luton - et sont donc co-leader du championnat anglais, avec Arsenal, Manchester City et Hull City. Débuts réussis pour Xabi Alonso donc, même si évidemment, c’est en fin de saison qu’il faudra faire les comptes. Ce qui est sûr en revanche, c’est que les Blues ont mis les moyens sur la table pour gâter l’entraîneur espagnol.

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Au total, le club londonien a dépensé plus de 400 millions d’euros cet été, dont 138 millions d’euros sur Morgan Rogers, 60 millions sur Maxence Lacroix et 57 millions sur Marc Palestra. Lassés de rater le train de tête du championnat anglais ces dernières années, les décideurs de Chelsea ont donc mis les gros moyens. Même s’il faut aussi signaler certains départs de cadres, comme Enzo Fernandez ou Marc Cucurella, respectivement partis à Manchester City et au Real Madrid. Mais forcément, qui dit nouveau coach, nouveau cycle et arrivées en masse dit aussi joueurs qui perdent leur place.

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Il est très inquiet

Comme l’indique ESPN, Estêvão est inquiet. Il pense qu’il va très peu jouer sous les ordres de Xabi Alonso, et ce début de saison semble lui donner raison. Il n’a disputé que quelques minutes lors de la première journée face à Fulham, et n’est même pas entré en jeu contre Brighton. Il avait certes joué contre Luton en League Cup, mais il est habituel que les entraîneurs fassent tourner dans ces rencontres face à des équipes de divisions inférieures. L’attaquant de 19 ans, qui a disputé 22 rencontres de Premier League (dont 12 titularisations et 2 buts) avant de se blesser fait face à une forte concurrence, que ce soit en pointe, à une position plus reculée ou sur un côté.

Au point où, toujours selon ESPN, il réfléchit déjà à son avenir. Arrivé à Stamford Bridge contre 60 millions d’euros il y a un an seulement, le joueur formé à Palmeiras songe donc déjà à partir, et aurait fait savoir à ses proches que s’il n’a pas de temps de jeu, il tentera de partir lors du mercato hivernal. Un dossier délicat à gérer pour Xabi Alonso donc, et une potentielle bonne affaire pour bien des clubs en Europe…