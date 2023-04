BL : Leverkusen poursuit sa folle ascension contre Leipzig

Leverkusen tutoie des hauteurs vertigineuses en ce moment. Confrontés au RB Leipzig ce dimanche à la BayArena, les joueurs de Xabi Alonso ont enchaîné un 13e match consécutif sans défaite en dominant le RB Leipzig (2-0), un autre candidat aux places européennes. Titulaire, l’international français Moussa Diaby a délivré sa 7e passe décisive de la saison pour Adam Hložek (40e).

Il aura fallu attendre la 86e minute et l’expulsion de Dominik Szoboszlai pour que Nadiem Amiri ne scelle la victoire de son équipe sur penalty. Avec cette opération, Leverkusen renoue avec l’Europe au classement. Désormais 6e, le Bayer n’accuse plus que quatre points de retard sur son adversaire du soir, délogé de sa 4e place par Fribourg plus tôt dans la journée.

