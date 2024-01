FIFA-The Best : Kylian Mbappé dévoile son top 3

Ce lundi, la planète foot avait un œil sur la cérémonie The Best de la FIFA. Et alors que plusieurs distinctions ont été attribuées sans grande discussion, le titre de meilleur joueur de l’année 2023 a été donné à Lionel Messi. Une récompense qui a de quoi interroger, d’autant plus que la Coupe du monde 2022 ne comptait plus dans l’attribution du trophée.

La suite après cette publicité

Pour rappel, ce titre est décerné aux joueurs selon les votes de plusieurs personnes liées au football parmi lesquelles d’autres joueurs qui peuvent prétendre à la récompense. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé. Le détail des votes du Bondynois a d’ailleurs été publié. Et, surprise (ou pas), l’attaquant du PSG a décidé de donner la première place à son ancien coéquipier Lionel Messi. Un choix assez surprenant tandis que KM7 a mis Erling Haaland deuxième et Kevin De Bruyne en troisième position.