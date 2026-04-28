Mercato : la bataille est lancée pour Marshall Munetsi

Cet hiver, le Paris FC a eu une très bonne idée. En perte de vitesse avec Wolverhampton, Marshall Munetsi a été débusqué par le club de la capitale. Le Paris FC, à la recherche d’un joueur capable d’apporter impact, volume de jeu et leadership, avait misé sur le milieu de terrain zimbabwéen de 29 ans dans le cadre d’un prêt sec jusqu’à la fin de la saison. Ayant l’expérience de la Ligue 1 après son aventure à Reims, Munetsi ressemblait à une bonne idée Un pari rapidement validé sur le terrain.

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Depuis son arrivée à Jean-Bouin, Munetsi a été déterminant dans la montée en puissance de l’équipe d’Antoine Kombouaré, inscrivant quatre buts en treize matchs de Ligue 1 et guidant le club loin des zones dangereuses du classement. Véritable patron du milieu de terrain, l’international zimbabwéen (34 sélections, 2 buts) a su s’imposer pour devenir l’un des joueurs les plus influents de l’effectif parisien. Si le Paris FC a pu sécuriser son maintien rapidement avec une douzième place dans l’élite, c’est aussi en partie grâce à l’arrivée de Munetsi.

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Wolverhampton et Nottingham Forest proches d’un accord mais…

Ses performances n’ont pas manqué d’attirer les convoitises au-delà des frontières françaises. D’après nos indiscrétions, Nottingham Forest, club de Premier League, a coché le nom de Munetsi pour renforcer son entrejeu lors du prochain mercato estival. Un intérêt loin d’être anodin, puisque son ancien entraîneur à Wolverhampton, Vitor Pereira, qui connaît parfaitement les qualités du joueur, pousse en interne pour que le transfert aboutisse.

D’après ce qui nous a été rapporté, Wolverhampton, le club auquel il appartient toujours, et Nottingham seraient proches d’un accord de principe. Forest a déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur. Cependant, l’histoire pourrait bien se prolonger à Paris. Selon nos informations, Munetsi a laissé entendre qu’il souhaitait rester au Paris FC mais aucune discussion n’a été mené pour le moment avec le club de la capitale. Pour l’heure, rien n’est acté, et le dossier devrait se décanter dans les prochaines semaines, à l’issue de la saison.