La Juventus Turin multiplie les pistes pour renforcer son milieu de terrain !

Pour le moment, le mois de juillet de la Juventus Turin est loin d’être de tout repos. Très discret sur le marché des transferts pour l’instant, le club piémontais est plus occupé à chercher un accord avec l’UEFA pour éviter des sanctions à son égard sur la scène européenne. Pendant ce temps, la Vieille Dame est ciblée pour pléthore de ses joueurs et voit certains dossiers jugés prioritaires hier s’évaporer aujourd’hui. Un constat accablant qui force la Juve à vite devoir plancher sur le chantier du milieu de terrain qui est problématique depuis de nombreux mois et qui a contraint Massimiliano Allegri à aligner de très jeunes joueurs dans l’entrejeu l’an passé.

Dans cette optique, les dirigeants turinois ont vu leur piste prioritaire leur filer entre les doigts ces derniers jours. Comme nous le relayions depuis plusieurs jours, Sergej Milinkovic-Savic va finalement rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Hilal. Cible prioritaire des Bianconeri pendant plusieurs semaines, il semblait également que le joueur attendait un signal de Turin. En vain. Pendant ce temps, c’est cette même Arabie saoudite qui lorgne Paul Pogba. Pas forcément fermée à la vente du Français, la Vieille Dame devra donc réaliser une refonte totale de son entrejeu si le champion du monde 2018 venait à partir. De plus, les départs cet été de Weston McKennie et Denis Zakaria semblent déjà acquis alors que Leandro Paredes est déjà de retour à Paris. Dès lors, plusieurs noms sont avancés pour pallier ses nombreux départs.

La Juventus veut se débarrasser de Paul Pogba

Koopmeiners, Samardžić, Diarra ou encore Kessié ciblés

Teun Koopmeiners se retrouve tout en haut dans la liste des souhaits turinois. Le milieu néerlandais de l’Atalanta Bergame sort d’une saison plus qu’aboutie sous les couleurs bergamasques avec 10 buts et 4 passes décisives en 36 apparitions. Selon la Repubblica, la Dea réclamerait entre 45 et 50 millions d’euros pour laisser partir son taulier de 25 ans. Sous contrat jusqu’en 2025, le transfuge de l’AZ Alkmaar représente néanmoins un dossier compliqué. Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, Koopmeiners est la priorité de Brighton et plusieurs autres équipes de Premier League et Serie A le courtisent ardemment. Face aux éventuelles anicroches que pourrait soulever ce dossier, les pensionnaires de l’Allianz-Stadium avancent leurs pions sur d’autres dossiers. Suivi par presque tous les gros clubs italiens, Lazar Samardžić est également ciblé par la Juventus. Selon nos informations, l’AC Milan est toujours sur le dossier alors que l’Inter et Naples réfléchissent à s’aligner sur le montant demandé par l’Udinese. L’arrivée de Giuntoli à Turin change la donne car le dirigeant italien a toujours apprécié le profil du joueur qu’il voulait déjà au Napoli.

La Gazzetta dello Sport évoque également un intérêt des Turinois pour Habib Diarra. La promesse de Strasbourg est très convoitée, notamment par Lens, mais les Alsaciens réclament 20 millions d’euros aux Artésiens pour attirer le milieu de 19 ans. La Juventus Turin surveillerait également la situation de Franck Kessié selon la Gazzetta dello sport. Pisté depuis de nombreuses semaines par l’Arabie saoudite, le milieu ivoirien n’est pas insensible aux charmes de la Vieille Dame selon les indiscrétions de la presse transalpine. Et alors que l’arrivée d’Oriol Romeu du côté du Camp Nou est imminente, le Barça pourrait accepter une offre aux alentours des 15 millions d’euros. Une somme résiduelle quand on se rappelle que Kessié n’a que 26 ans et qu’il régnait sur le milieu de terrain de l’AC Milan il y a un an. Autant de noms ronflants pour les dirigeants piémontais qui devront s’activer s’ils ne veulent pas revivre la même désillusion qu’avec Sergej Milinkovic-Savic.