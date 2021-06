Adidas présente le troisième maillot de l'Atlanta United pour la saison 2021-2022

Alors que le football américain, le baseball et le basket-ball sont les sports favoris des habitants d'Atlanta, le football se popularise petit à petit depuis l'arrivée de l'Atlanta United en MLS en 2017. Actuellement 8ème de la conférence Est de la MLS après 8 journées, le club de la capitale de l'Etat de Géorgie vient tout juste de dévoiler son troisième maillot pour l'exercice en cours.

La suite après cette publicité

Équipée par adidas comme l'ensemble des clubs du championnat nord-américain, l'équipe entraînée par Gabriel Heinze a la chance d'être la seule à bénéficier d'une troisième tunique, ce qui n'était pas arrivé depuis 2016 en MLS. Ce privilège, le club vainqueur de la MLS en 2018 s'en sert ici à merveille en dévoilant un maillot mettant en avant l'unité.

Si les pensionnaires de la Mercedes-Benz Stadium ont droit à une troisième tunique cette saison, c'est avant tout parce qu'il s'agit d'un des clubs vendant le plus de maillots depuis quelques années. Le club qui se vante de délivrer les plus belles tuniques de la MLS présente ici un design sur mesure, inspiré de la ville d’Atlanta, de l’État de Géorgie, de ses habitants et de la puissance unificatrice du football.

Dans son coloris rouge-orange faisant référence à l'argile que l'on trouve en Géorgie, ce maillot se distingue grâce à ses 13 messages d’unité que l'on retrouve dans 11 langues différentes et qui rendent hommage à la puissance du beau jeu et à son pouvoir d’unir tout le monde. Ces messages d'unité sont inscrits sur l'ensemble du maillot à travers un design original fait d'ondulations alors que l'on retrouve également l'inscription « A City United » (Une Ville Unie) à l'intérieur du col.