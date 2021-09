Équipe de France : Steve Mandanda absent, Mattéo Guendouzi appelé

La suite après cette publicité

L'équipe de France peut écrire une nouvelle ligne à son palmarès début octobre. Les Bleus, qui restent sur deux nuls (contre la Bosnie et l'Ukraine) et une victoire (face à la Finlande) lors du rassemblement de septembre, sont en effet qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations et affrontent la Belgique en demi-finale, à Turin, au Juventus Stadium, le jeudi 7 octobre. Ils retrouveraient, en cas de qualification, le vainqueur de l’autre demie, Italie-Espagne, en finale, à Milan, à San Siro, le dimanche 10 octobre. En cas de défaite face aux Diables Rouges, ils disputeraient le match pour la 3e place, le 10 octobre, à Turin, au Juventus Stadium.

Depuis le siège de la Fédération Française de Football, à Paris, Didier Deschamps a annoncé la liste des joueurs convoqués pour l'occasion. Dans les buts, pas de surprises, avec les convocations du capitaine Hugo Lloris et Mike Maignan, auteur d'un bon début de saison avec l'AC Milan. Steve Mandanda, chahuté à l'Olympique de Marseille, est en revanche absent, remplacé par le Bordelais Benoît Costil. En défense, on retrouve les habitués Raphaël Varane, Presnel Kimpembe ou Lucas Digne. Theo Hernandez, convaincant contre la Finlande pour sa première cape, est une nouvelle fois présent au rendez-vous, aux côtés de son frère Lucas.

Hernandez, Tchouaméni, Veretout et Diaby maintenus

Au milieu, en l'absence de N'Golo Kanté, récemment testé positif à la Covid-19, le sélectionneur national comptera sur ses tauliers Paul Pogba et Adrien Rabiot. Le Monégasque Aurélien Tchouaméni, révélation du dernier rassemblement, sera lui aussi de la partie tout comme Jordan Veretout. Le Marseillais Mattéo Guendouzi, appelé en renfort lors du dernier rassemblement, est cette fois convoqué d'emblée.

Karim Benzema, auteur d'un début de saison tonitruant avec le Real Madrid (9 réalisations en 9 apparitions toutes compétitions confondues), sera le leader de l'attaque tricolore aux côtés du Parisien Kylian Mbappé. Antoine Griezmann, double buteur face à la Finlande (2-0), tentera de confirmer sa montée en puissance après avoir enfin débloqué son compteur but avec l'Atlético de Madrid. Moussa Diaby, intéressant lors de ses entrées en septembre, conserve la confiance du staff. Olivier Giroud est toujours absent.

La liste :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Benoît Costil (Bordeaux)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (Olympique Lyonnais), Raphaël Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (Paris SG), Lucas Hernandez (Bayern Munich)

Milieux : Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma), Mattéo Guendouzi (OM), Theo Hernandez (AC Milan), Adrien Rabiot (Juventus Turin)

Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris SG), Wissam Ben Yedder (AS Monaco)