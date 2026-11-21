Rayan Cherki : « Zidane connaît le football aussi bien que nous »
Rayan Cherki, remplaçant ce samedi face à Fulham, s’est exprimé sur son nouveau positionnement en équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane. Le milieu offensif assure vivre cette évolution «très bien» et se dit en adéquation avec les consignes de son sélectionneur. «C’est un poste que j’aime», a-t-il notamment confié lors d’un entretien accordé à Canal+, estimant que si Zidane n’était pas satisfait de ses prestations, il serait tout simplement sur le banc.
Rayan Cherki se confie sur son rôle en EDF et sur son début de saison dans un entretien à retrouver sur l'app CANAL+ ⚡️
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Conscient que ce rôle de relayeur lui «offre moins de créativité», le joueur veut aussi démontrer qu’il sait répondre aux exigences tactiques de son entraîneur. «Rayan Cherki, c’est pas que la créativité. Rayan Cherki doit aussi montrer qu’il est capable de suivre les consignes de l’entraîneur», a-t-il expliqué, déterminé à se montrer propre dans ce nouveau registre.
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