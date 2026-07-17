La Tunisie a trouvé son nouveau séléctionneur

La Tunisie tient enfin son nouveau sélectionneur. Après une Coupe du monde 2026 chaotique, la Fédération tunisienne avait tenté un pari de courte durée avec Hervé Renard, arrivé uniquement pour les deux derniers matches avant de quitter son poste. Depuis, les rumeurs se sont multipliées autour de la succession du technicien français. Finalement, c’est Moein Chaâbani qui va prendre les commandes des Aigles de Carthage. En poste depuis deux ans et demi au RS Berkane, avec qui il a eu des succès au Maroc, le technicien tunisien va prendre les commandes de la sélection.

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Le RS Berkane a officialisé son départ ce jeudi dans un communiqué. Le club marocain explique que la Fédération tunisienne a formulé une demande officielle pour nommer Chaâbani, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2027. Le RSV révèle également qu’il s’agissait de la troisième approche de la FTF après deux précédentes tentatives. « Le Renaissance Sportive de Berkane informe ses fidèles supporters ainsi que l’opinion publique sportive que l’entraîneur de l’équipe, Moein Chaâbani, a reçu une demande officielle de la Fédération tunisienne de football afin de prendre en charge la direction technique de la sélection nationale tunisienne. M. Moein Chaâbani est lié au RS Berkane par un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027. Il avait déjà été sollicité à deux reprises par la Fédération tunisienne pour prendre les rênes de la sélection nationale, avant que des discussions ne soient engagées une troisième fois. Compte tenu de l’importance particulière que représente la fonction de sélectionneur national, ainsi que de la portée patriotique qu’implique le fait de répondre à l’appel de son pays et de servir son équipe nationale, le RS Berkane a fait preuve de compréhension à l’égard de cette demande. Cette décision s’inscrit dans l’esprit des relations fraternelles, du respect mutuel et de la coopération sportive qui unissent le Royaume du Maroc et la République tunisienne, ainsi que des liens privilégiés entre les institutions footballistiques des deux pays. »