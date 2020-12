OM : Eyraud juge les débuts de Longoria

À la suite du départ d’Andoni Zubizarreta en mai dernier, l’Olympique de Marseille avait jeté son dévolu sur Pablo Longoria pour apporter de la modernité dans cette équipe. Six moi après son arrivée, le nouvel « Head of Football » ne semble pas faire l’unanimité aux yeux de tous. Malgré ces difficultés, Jacques-Henri Eyraud lui maintient pleinement sa confiance et ne semble en aucun cas regretter cette décision qui en avait surpris plus d’un. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé au cours d’un entretien accordé à l’Équipe ce mercredi.

La suite après cette publicité

«Je n'ai jamais fait dans le jeunisme. Mais cette question montre à quel point on est dans un milieu très conservateur. Malgré son âge, Pablo a démarré sa vie professionnelle dans le football à un peu plus de 20 ans, il en a vu beaucoup. Il a une vraie modernité dans l'approche de son métier, une vision complète de ce que doit être un projet sportif, des tout-petits jusqu’ à l’équipe professionnelle. À la tête du projet sportif, aujourd’hui, j’avais besoin de quelqu’un de plus généraliste dans son approche, et ce y compris dans sa dimension économique et transactionnelle», a ainsi justifié le patron de l'OM.